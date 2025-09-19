Кевин Дюрэнт ответил болельщику на критику из-за перехода в ГСВ в 2016-м: «Я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец»

Кевин Дюрэнт сделал сильный ход в социальных сетях.

Звездный игрок НБА отреагировал на высказывания пользователя Boomer Backfield, который выразил мнение, что переход из «Тандер» в «Уорриорз» в 2016 году разрушил его баскетбольное наследие.

«Если вы спросите бумера-неудачника о моем наследии, то да, оно определяется этим.

Я рад, что благодаря мне у тебя есть, что вспомнить... В какой-то момент я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец. Я все понимаю.

Не надо так жестить, сынок. И да, я тоже все еще люблю тебя», – написал форвард «Рокетс».