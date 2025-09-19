Кевин Дюрэнт ответил болельщику на критику из-за перехода в ГСВ в 2016-м: «Я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец»
Кевин Дюрэнт сделал сильный ход в социальных сетях.
Звездный игрок НБА отреагировал на высказывания пользователя Boomer Backfield, который выразил мнение, что переход из «Тандер» в «Уорриорз» в 2016 году разрушил его баскетбольное наследие.
«Если вы спросите бумера-неудачника о моем наследии, то да, оно определяется этим.
Я рад, что благодаря мне у тебя есть, что вспомнить... В какой-то момент я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец. Я все понимаю.
Не надо так жестить, сынок. И да, я тоже все еще люблю тебя», – написал форвард «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости