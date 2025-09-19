Испанская федерация склоняется к выбору Чуса Матео на роль главного тренера сборной

Чус Матео, скорее всего, будет тренировать сборную Испании.

По информации Encestando, бывший тренер «Реала» возглавит испанскую национальную команду после ухода Серджо Скариолы.

Федерация отдает предпочтение 56-летнему специалисту. Главным соперником Матео был Пабло Ласо . Федерация также рассматривала кандидатуры Жауме Понсарнау, Даниэля Мирета и Хавьера Паскуаля .