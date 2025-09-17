2

Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании

Федерация баскетбола Испании выбирает нового наставника национальной команды.

По информации Marca, основными претендентами на пост главного тренера национальной команды считаются Хесус Матео и Пабло Ласо.

Этим летом Хесус Матео покинул мадридский «Реал» и теперь является свободным агентом. Как и Пабло Ласо, который расстался с «Басконией». Этот факт делает их более простыми вариантами для назначения.

На Евробаскете-2025 сборная Испании под руководством Серджо Скариоло вылетела уже в групповом этапе, заняв в итоге лишь 17-е место. По итогам турнира 64-летний итальянец покинул свой пост.

Следующий важный этап для Испании – отборочные матчи чемпионата мира-2027, затем Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе и домашний Евробаскет-2029.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Marca
Хесус Матео
logoсборная Испании
Пабло Ласо
logoСерджо Скариоло
