Яннис Сферопулос: «Девонте Грэм будет одним из главных игроков «Црвены Звезды»

Главный тренер «Црвены Звезды» доволен летним приобретением.

30-летний разыгрывающий Девонте Грэм перебрался в сербский клуб после 6 лет в НБА.

«Да, Грэм очень умелый баскетболист с 10-летним опытом в НБА. Это его первый сезон в Европе, первый опыт в европейском баскетболе. Нужно будет привыкнуть. Но он уже продемонстрировал свои навыки, будет одним из наших главных игроков. Уверены, что он покажет уровень своих лучших сезонов в НБА, этого мы от него ждем», – заключил главный тренер сербской команды Яннис Сферопулос.

Грэм набирал 11,1 очка, 2,3 подбора и 4,3 передачи за 24,9 минуты в среднем на американском этапе своей профессиональной карьеры. В лучшем (2-м) сезоне эти показатели доходили до 18,2 очка, 3,4 подбора и 7,5 передачи за 35,1 минуты в «Шарлотт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
