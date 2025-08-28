  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»
0

Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»

Девонте Грэм рассказал о начале работы в «Црвене Звезде».

30-летний американский разыгрывающий перешел в сербский клуб и взял 4-й номер, который принадлежал только что закончившему карьеру Милошу Теодосичу.

«Знаю, кто носил этот номер, легенда европейского баскетбола. Но у меня не получится произнести его имя. Буду с большим уважением носить этот номер.

Тяжело принять решение играть в Европе, но я думаю, что сделал правильный выбор. Сейчас сложно привыкать к разным вещам после перелета. Временные пояса и прочее. Но тренеры и партнеры отлично работают, помогают расслабиться. Ставлю задачу оставаться здоровым и показывать свой лучший баскетбол», – поделился Грэм.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4140 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoДевонте Грэм
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМилош Теодосич
logoЦрвена Звезда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яго дос Сантос покинет «Црвену Звезду»
226 августа, 11:57
«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
25 августа, 17:59Фото
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
24 августа, 15:00
Главные новости
Док Риверс, Дарвин Хэм и Джон Хорст присутствуют на матче Греции против Италии
17 минут назадФото
Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»
3сегодня, 18:48
«Сакраменто» не подпишет Расселла Уэстбрука, если не освободит место в составе
сегодня, 18:40
Патрик Беверли: «Если бы Кевин Дюрэнт играл в то время, когда играл Лэрри Берд, он бы набирал в среднем 50 очков за матч»
16сегодня, 17:39
Евробаскет-2025. Групповой этап. Грузия нанесла поражение Испании, Словения играет с Польшей и другие матчи
70сегодня, 17:13Live
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
8сегодня, 16:45
Женская НБА. «Миннесота» примет «Сиэтл», «Нью-Йорк» – «Вашингтон»
сегодня, 16:42
Грант Хилл высоко оценил вклад Леброна Джеймса в победу США на Олимпиаде
2сегодня, 16:40
Ожидается, что Гэри Пэйтон II останется в «Голден Стэйт»
1сегодня, 16:37
Джефф Тиг о Роберте Орри: «Всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но «свэга» у него не было»
13сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
9 минут назад
Кэм Вудс станет ассистентом главного тренера «Оклахомы»
30 минут назад
Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
344 минуты назад
Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»
53 минуты назад
Юдонис Хаслем о ставке своих детей на его прощальный матч: «3,5 очка? Я что, четыре года тут сидел и курил?»
154 минуты назад
18 очков Нуркича помогли сборной Боснии и Герцеговины разгромить Кипр
55 минут назад
«Голден Стэйт», «Нью-Йорк» и «Миннесота» проявляют интерес к Малкольму Брогдону
1сегодня, 18:12
Бека Бурджанадзе: «У Грузии уже были такие старты на турнирах, но в итоге все складывалось не очень удачно»
сегодня, 18:00
Хуан Эрнангомес о поражении от Грузии: «Они хотели победить больше, чем мы»
сегодня, 17:56
Сандро Мамукелашвили: «Мы здесь не для того, чтобы развлекаться»
сегодня, 17:51