Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»
Девонте Грэм рассказал о начале работы в «Црвене Звезде».
30-летний американский разыгрывающий перешел в сербский клуб и взял 4-й номер, который принадлежал только что закончившему карьеру Милошу Теодосичу.
«Знаю, кто носил этот номер, легенда европейского баскетбола. Но у меня не получится произнести его имя. Буду с большим уважением носить этот номер.
Тяжело принять решение играть в Европе, но я думаю, что сделал правильный выбор. Сейчас сложно привыкать к разным вещам после перелета. Временные пояса и прочее. Но тренеры и партнеры отлично работают, помогают расслабиться. Ставлю задачу оставаться здоровым и показывать свой лучший баскетбол», – поделился Грэм.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4140 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости