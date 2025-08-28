Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»

Девонте Грэм рассказал о начале работы в «Црвене Звезде».

30-летний американский разыгрывающий перешел в сербский клуб и взял 4-й номер, который принадлежал только что закончившему карьеру Милошу Теодосичу.

«Знаю, кто носил этот номер, легенда европейского баскетбола. Но у меня не получится произнести его имя. Буду с большим уважением носить этот номер.

Тяжело принять решение играть в Европе, но я думаю, что сделал правильный выбор. Сейчас сложно привыкать к разным вещам после перелета. Временные пояса и прочее. Но тренеры и партнеры отлично работают, помогают расслабиться. Ставлю задачу оставаться здоровым и показывать свой лучший баскетбол», – поделился Грэм.