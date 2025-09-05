Новым капитаном «Црвены Звезды» стал Огнен Добрич. Деян Давидовац назначен вице-капитаном команды
«Црвена Звезда» определилась с новым капитаном.
Капитаном сербского гранда стал 30-летний защитник Огнен Добрич. Экс-игрок ЦСКА Деян Давидовац назначен вице-капитаном «Звезды».
Добрич и Давидовац заменят в этих ролях Бранко Лазича и Луку Митровича, которые покинули клуб этим летом.
В прошлом сезоне Добрич провел 27 матчей в Евролиге, набирая в среднем 3,5 очка, 1,1 подбора и 0,4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
