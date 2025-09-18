Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
Яннис Сферопулос поделился ожиданиями перед Суперкубком Единой лиги ВТБ.
«После турнира на Крите мы возвращаемся в Белград на важное соревнование – Суперкубок Единой лиги ВТБ. Наш первый матч будет против ЦСКА – это отличная возможность научиться побеждать в больших матчах и выступать перед своими болельщиками.
Я знаю, что в тот же день будет футбольный матч, но надеюсь, что наши фанаты поддержат нас. Для игроков крайне важно прочувствовать эту атмосферу в такой значимой игре, которая по сути станет репетицией перед стартовым матчем Евролиги с «Миланом», – заявил главный тренер «Црвены Звезды».
Суперкубка Лиги ВТБ пройдет в Белграде 24-25 сентября с участием ЦСКА, «Зенита», «Црвены Звезды» и «Дубая».
