  • Билл Симмонс: «Приход Кавая Ленарда в «Клипперс» на данный момент стал по совокупности самым разрушительным трансфером в истории НБА»
5

Билл Симмонс: «Приход Кавая Ленарда в «Клипперс» на данный момент стал по совокупности самым разрушительным трансфером в истории НБА»

Билл Симмонс оценил итоги сотрудничества «Клипперс» с Каваем Ленардом.

«Вся эта история с Каваем, все связанное с партнерством с этим человеком, цена его перехода (с учетом подписания Пола Джорджа), игроки и драфт-пики, этот скандал – все это приводит к мысли о самой разрушительной сделке в истории НБА.

На данный момент даже сложно сравнить с чем-либо, худший трансфер в истории», – рассудил редактор The Ringer на своем подкасте.

«Но не хуже обмена Луки Дончича. Не хуже», – не согласился его собеседник Джо Хаус.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
