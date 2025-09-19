Билл Симмонс: «Приход Кавая Ленарда в «Клипперс» на данный момент стал по совокупности самым разрушительным трансфером в истории НБА»
Билл Симмонс оценил итоги сотрудничества «Клипперс» с Каваем Ленардом.
«Вся эта история с Каваем, все связанное с партнерством с этим человеком, цена его перехода (с учетом подписания Пола Джорджа), игроки и драфт-пики, этот скандал – все это приводит к мысли о самой разрушительной сделке в истории НБА.
На данный момент даже сложно сравнить с чем-либо, худший трансфер в истории», – рассудил редактор The Ringer на своем подкасте.
«Но не хуже обмена Луки Дончича. Не хуже», – не согласился его собеседник Джо Хаус.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
