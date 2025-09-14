5

Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»

Джордж считает, что Дончич способен стать лучшим игроком среди не-американцев.

«Мы говорим о том, чтобы стать самым великим игроком-иностранцем. А это значит превзойти величайших, понимаете, о чем я? Превзойти Дирка [Новицки], превзойти Тони Паркера, превзойти Хакима [Оладжувона]. У него есть шанс стать самым великим иностранным игроком. Превзойти Янниса [Адетокумбо], в каком-то смысле. У него есть все шансы стать одним из лучших в истории. Его игра куда более зрелая, чем он сам. Он крут, чувак. Он настоящая головная боль для соперников. Я большой фанат Луки. И еще он треплется на площадке, по-крупному», – сказал Джордж.

За семь лет карьеры Лука Дончич пять раз участвовал в Матчах всех звезд и пять раз попадал в первую символическую сборную НБА.

В голосовании за MVP лучшим результатом 26-летней суперзвезды было третье место в сезоне-2023/24.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Пола Джорджа
