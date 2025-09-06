  • Спортс
  Билл Расселл, Хаким Оладжувон и Тим Данкан – лидеры Топ-25 лучших игроков оборонительного плана в истории по версии Джона Холлинджера
Билл Расселл, Хаким Оладжувон и Тим Данкан – лидеры Топ-25 лучших игроков оборонительного плана в истории по версии Джона Холлинджера

Джон Холлинджер назвал 25 лучших защитников в истории.

«Билл Расселл был лучшим защитником лиги более 10 лет. До его прихода «Селтикс» были 6-й из 8 команд по защите. После его ухода – 8-й из 14.

За время его карьеры «Бостон» становился лучшим 12 раз из 13. И не просто первым, а с серьезным отрывом. Любой анализ показывает, что Расселл влиял на оборону своей команды больше, чем любой другой игрок в истории», – прокомментировал свое первое место аналитик.

Топ-25 игроков оборонительного плана в истории НБА по версии Джона Холлинджера (The Athletic):

  1. Билл Расселл

  2. Хаким Оладжувон

  3. Тим Данкан

  4. Кевин Гарнетт

  5. Руди Гобер

  6. Скотти Пиппен

  7. Дрэймонд Грин

  8. Дэвид Робинсон

  9. Бен Уоллес

  10. Карим Абдул-Джаббар

  11. Деннис Родман

  12. Бобби Джонс

  13. Джейсон Кидд

  14. Уилт Чемберлен

  15. Кавай Ленард

  16. Яннис Адетокумбо

  17. Майкл Джордан

  18. Леброн Джеймс

  19. Дикембе Мутомбо

  20. Сидни Монкриф

  21. Деннис Джонсон

  22. Дуайт Ховард

  23. Гэри Пэйтон

  24. Брюс Боуэн

  25. Марк Газоль и Тони Аллен

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
