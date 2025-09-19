Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов

Защитник «Нового Орлеана» решил помочь болельщику.

Деджонте Мюррэй получил личное сообщение в соцсети от случайного пользователя с вопросом: «Вам не нужно подстричь траву?»

Мюррэй ответил: «Нет, но я переведу тебе 500 баксов, если ты пришлешь доказательство, что ты действительно этим занимаешься». Молодой человек начал отправлять игроку «Пеликанс» фото и видео того, как он косит траву и работает.

Молодой человек пишет Мррэю: «Я пытаюсь начать свой бизнес по стрижке газонов и просто хочу найти как можно больше работы». Они продолжают переписываться, и Мюррэй говорит: «Ладно, какой у тебя номер Zelle (платежная система в США)?» А молодой человек отвечает: «У меня его нет, но я сейчас зарегистрирую».

В итоге защитник отправил ему 600 долларов на запуск его бизнеса по уходу за газонами.

За 8 лет карьеры в НБА Мюррэй заработал по контрактам более 100 миллионов долларов.