Видео
4

Деджонте Мюррэй забивает сверху через 6 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия

Деджонте Мюррэй активно восстанавливается после тяжелой травмы.

Защитник «Пеликанс» получил разрыв ахиллова сухожилия в конце января этого года. Мюррэй выложил видео с данком.

«6 месяцев, и уже чувствую себя свободно. Увидимся еще через пару», – написал игрок.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2809 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Деджонте Мюррэя
logoНБА
logoДеджонте Мюррэй
logoБаскетбол - видео
logoНовый Орлеан
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсайдер Марк Спирс: «Джо Дюмарс очень впечатлен Зайоном Уильямсоном. Когда тот играет – «Пеликанс» побеждают»
31 августа, 11:30
Джейсон Тейтум ходит без защитного ботинка
1228 июля, 19:10Видео
Новичку «Пеликанс» Дерику Куину потребовалась операция на запястье, на восстановление уйдет 3 месяца
218 июля, 19:56
Главные новости
Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027
сегодня, 09:15Фото
Никил Александер-Уокер: «Хочу войти в Топ-5 двусторонних игроков»
1сегодня, 08:50
«Майами» не намерен «сливать» сезоны и всегда будет бороться за максимально возможное количество побед при нынешнем руководстве (Miami Herald)
6сегодня, 08:40
Дрю Смит: «Перейду к тренировкам 5 на 5 в ближайшие несколько недель»
сегодня, 08:15
Вассилис Спанулис: «Конечно, мы совсем другая команда с Яннисом Адетокумбо»
сегодня, 07:48
Василие Мицич провел тренировку со сборной и должен сыграть против Словении
сегодня, 07:01
Йокич, Адетокумбо и Дончич – лидеры Топ-10 игроков НБА на Евробаскете-2025 по версии ESPN
10сегодня, 06:57
Стеф Карри стал консультантом Google
3сегодня, 06:45
Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи
сегодня, 06:11
Джейк Фишер: «Кингз» – единственный вариант для Расселла Уэстбрука, если он вообще будет в НБА в следующем сезоне»
3сегодня, 05:16
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды
17 минут назад
Обри Доукинс продолжит карьеру в итальянском «Удине»
46 минут назад
Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»
сегодня, 09:37
Дэвид Вантерпул: «Карлтон Кэррингтон – настоящий боец. Никогда не сдается»
сегодня, 09:25
Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года
4сегодня, 07:30
Родиону Куруцу потребуется операция на пятке, форвард пропустит Евробаскет
1сегодня, 07:16
Адем Бона получил небольшую травму в товарищеском матче с Литвой
сегодня, 05:59Видео
Алперен Шенгюн набрал 25 очков в победном товарищеском матче с Литвой
1сегодня, 05:45Видео
Лэнс Стивенсон чуть не подрался с Гленом Райсом после полуфинала BIG3
1сегодня, 05:30Видео
Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2028 начнется за 2 дня до церемонии открытия
сегодня, 04:40