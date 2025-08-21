Деджонте Мюррэй забивает сверху через 6 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия

Деджонте Мюррэй активно восстанавливается после тяжелой травмы.

Защитник «Пеликанс» получил разрыв ахиллова сухожилия в конце января этого года. Мюррэй выложил видео с данком.

«6 месяцев, и уже чувствую себя свободно. Увидимся еще через пару», – написал игрок.