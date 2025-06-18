Деджонте Мюррэй: «НБА всегда была образцом профессионализма во всем. Никогда не видел такого, как в «Пеликанс»

Деджонте Мюррэй был ошарашен первым сезоном в «Новом Орлеане».

«В какой-то момент в организации все стало просто ужасно. Кого-то уволили, кто-то ушел, появились новые люди.

У меня были свои проблемы: перелом руки, инсульт у матери, убили кузена, у дяди передозировка.

При этом я не получал самое необходимое от клуба. Не было расписания тренировок, подвоза, времени на практику на площадке. Я был зол, расстроен, постоянно напряжен. Это вымотало меня к моменту, когда я получил разрыв ахиллова сухожилия.

Никогда раньше не видел такого, что происходило в клубе. НБА для меня всегда была образцом высочайшего профессионализма», – заключил Мюррэй .

28-летний защитник провел первые 5 лет своей карьеры в «Сперс», а потом 2 года в «Атланте»,

Мюррэй отыграл всего 31 матч в свой первый сезон в «Новом Орлеане », набирая 17,5 очка (худший показатель за 4 года), 6,5 подбора, 7,4 передачи и 2 перехвата.