Деджонте Мюррэй: «Я здесь благодаря Митчу Джонсону. Он вытащил меня из тюрьмы, когда мне было 15»
Деджонте Мюррэй рассказал, как ему помог главный тренер «Сперс» Митч Джонсон.
«Я здесь благодаря Митчу Джонсону. Этот парень пришел и вытащил меня из тюрьмы, когда мне было 15, вместе с моим дядей. Они с дядей были лучшими друзьями.
Митч Джонсон создал команду AAU для Деджонте Мюррэя под названием A+. Мы ездили по стране. Вот как я создал себе имя. Вот как я стал топовым рекрутом. Вот как я получил все эти стипендии – благодаря мисс Джонсон. Я много работал, но он открыл свой дом. Он взял на себя ответственность как отец, как старший брат, хотя не обязан был», – рассказал разыгрывающий «Нового Орлеана».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Pivot Podcast
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