Леброн Джеймс отметил трансформацию Брайса перед дебютом в NCAA: «Парнишка подкачался»
Леброн Джеймс остался доволен состоянием Брайса Джеймса.
Форвард «Лейкерс» отметил форму младшего сына, который готовится дебютировать в NCAA за Аризону.
«Наблюдал за своим сыном во время его медиа-дня, и, черт возьми, парнишка подкачался!! Так держать, близнец!!» – написал звездный игрок НБА.
Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть в одной команде НБА не только с Бронни, но и с 18-летним Брайсом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
