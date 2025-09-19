Фото
Леброн Джеймс отметил трансформацию Брайса перед дебютом в NCAA: «Парнишка подкачался»

Леброн Джеймс остался доволен состоянием Брайса Джеймса.

Форвард «Лейкерс» отметил форму младшего сына, который готовится дебютировать в NCAA за Аризону.

«Наблюдал за своим сыном во время его медиа-дня, и, черт возьми, парнишка подкачался!! Так держать, близнец!!» – написал звездный игрок НБА.

Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть в одной команде НБА не только с Бронни, но и с 18-летним Брайсом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
