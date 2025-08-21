Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о выводе номера Деррика Роуза из обращения
Леброн Джеймс «поаплодировал» легенде «Чикаго».
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о том, что «Буллс» выведут из обращения 1-й игровой номер Деррика Роуза.
Церемония состоится 24 января 2026 года после домашнего матча «Чикаго» против «Бостона».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
