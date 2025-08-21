Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о выводе номера Деррика Роуза из обращения

Леброн Джеймс «поаплодировал» легенде «Чикаго».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о том, что «Буллс» выведут из обращения 1-й игровой номер Деррика Роуза .

Церемония состоится 24 января 2026 года после домашнего матча «Чикаго » против «Бостона».