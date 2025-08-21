Фото
6

Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о выводе номера Деррика Роуза из обращения

Леброн Джеймс «поаплодировал» легенде «Чикаго».

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о том, что «Буллс» выведут из обращения 1-й игровой номер Деррика Роуза.

Церемония состоится 24 января 2026 года после домашнего матча «Чикаго» против «Бостона». 

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
logoДеррик Роуз
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЧикаго
logoЛейкерс
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч, в котором будет выведен из обращения номер Деррика Роуза – самый дорогой по стоимости билетов в истории «Чикаго»
3сегодня, 16:33Фото
24 января «Чикаго» выведет из обращения игровой номер Деррика Роуза
2сегодня, 15:47
Жизнь после Джордана, самый молодой MVP и крушение надежд. Краткая история «Чикаго» 2000-2010-х
8829 июля, 16:05
Грант Уильямс и Квинтен Пост стали победителями турниров шахматного фестиваля от Деррика Роуза
618 июля, 16:45
Главные новости
Товарищеские матчи. Сербия разгромила Словению, Испания встречается с Германией и другие матчи
сегодня, 20:08Live
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 21:03
«Он бы убил его, если бы мы не вмешались». Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса
6сегодня, 21:02
Эрик Споэльстра посетил товарищеский матч между Сербией и Словенией
сегодня, 20:20Фото
Билл Чисхолм: «Достижения Вика Грусбека и его команды впечатляют, это довольно высокая планка»
сегодня, 20:06
«Последний матч Джордана в форме «Буллс». Пол Пирс считает 6-й матч финала 1998 года величайшим в истории НБА
8сегодня, 19:39
Пол Пирс об «Оклахоме»: «Они могут положить начало династии»
6сегодня, 19:30
Заседание по делу об экстрадиции Даниила Касаткина в США состоится 27 августа
1сегодня, 19:02
«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»
9сегодня, 17:58
«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука
11сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
5сегодня, 20:46Видео
Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»
сегодня, 19:07
Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»
сегодня, 18:30
Эрик Споэльстра: «Пелле Ларссон продолжит прогрессировать»
сегодня, 15:27
Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»
сегодня, 14:55
МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей
сегодня, 14:39
Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 14:32
Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»
сегодня, 14:14
«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
сегодня, 11:29
Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
сегодня, 10:34