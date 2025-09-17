Менеджер НБА: «Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть с Брайсом Джеймсом»
Менеджер НБА поделился слухами о будущем Леброна Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» станет свободным агентом следующим летом.
«Думаю, Леброн отыграет после этого еще 1-2 сезона, если, конечно, «Лейкерс» не возьмут титул в этом чемпионате. Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть со вторым сыном Брайсом тоже.
Не думаю, что он завершит карьеру следующим летом. Он слишком хорош. Точно останется на сезон-2026/27, если не будет титула или очевидного падения в продуктивности», – рассказал менеджер лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Daily
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости