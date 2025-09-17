Менеджер НБА: «Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть с Брайсом Джеймсом»

Менеджер НБА поделился слухами о будущем Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс» станет свободным агентом следующим летом.

«Думаю, Леброн отыграет после этого еще 1-2 сезона, если, конечно, «Лейкерс» не возьмут титул в этом чемпионате. Ходят слухи, что Леброн хочет сыграть со вторым сыном Брайсом тоже.

Не думаю, что он завершит карьеру следующим летом. Он слишком хорош. Точно останется на сезон-2026/27, если не будет титула или очевидного падения в продуктивности», – рассказал менеджер лиги.