Леброн Джеймс: «Все еще на пике и одновременно в Зале славы»

Леброн Джеймс отреагировал на попадание в Зал славы .

40-летний форвард был включен в Зал славы в составе олимпийской сборной США 2008 года. Джеймс и Крис Пол стали первыми действующими игроками, получившими подобное признание.

«Все еще на пике своей игры и одновременно в Зале славы», – написал лидер «Лейкерс ».