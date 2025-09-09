Леброн Джеймс: «Все еще на пике и одновременно в Зале славы»
Леброн Джеймс отреагировал на попадание в Зал славы .
40-летний форвард был включен в Зал славы в составе олимпийской сборной США 2008 года. Джеймс и Крис Пол стали первыми действующими игроками, получившими подобное признание.
«Все еще на пике своей игры и одновременно в Зале славы», – написал лидер «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
