Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА

Впервые в истории женской НБА награда лучшей защитницы присуждена двум игрокам.

Аланна Смит из «Миннесоты » и Эйжа Уилсон из «Лас-Вегаса » стали обладательницами приза «Лучший игрок оборонительного плана» в сезоне-2025. Для Смит это первая такая награда, для Уилсон – уже третья.

Впервые в истории лиги награду разделили сразу две игрока – обе баскетболистки получили по 29 голосов. Ближайший преследователь, Гэбби Уильямс набрала 9 голосов.

Аланна Смит, помогла «Миннесоте» достичь рекордного рейтинга эффективности защиты – 97,5. Также она заняла второе место по сумме перехватов и блок-шотов (135), третье место по блокам за игру (1,9) и по общему числу блоков (80).

Эйджа Уилсон лидировала в лиге по блокам за игру (2,3), общему числу подборов (407) и сумме перехватов и блоков (156). Она также заняла второе место по общему числу блоков (92) и по среднему числу подборов за игру (10,2).