Видео
0

Эйжа Уилсон провела рекордный 13-й матч с 30+ очками, «Лас-Вегас» продлил победную серию до 14 игр

«Эйсес» расправились с «Чикаго» – 80:66.

29-летняя Уилсон установила рекорд женской НБА по количеству матчей с 30+ очками за сезон (13).

В игре против «Скай» центровая записала на свой счет 31 очко (12 из 20 с игры, 2 из 2 трехочковых, 5 из 5 штрафных), а также собрала 11 подборов, отдала 2 передачи, совершила 4 перехвата и 3 блок-шота.

«Лас-Вегас» одержал 14-ю победу подряд, повторив четвертую по длине победную серию в истории лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoЭйжа Уилсон
Чикаго жен
Лас-Вегас жен
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джули Аллеман стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось набрать 20+ очков и 5+ перехватов при 100% с игры
сегодня, 06:04Видео
Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
6 сентября, 18:33
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
6 сентября, 14:07Видео
Главные новости
Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»
28 минут назад
Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»
52 минуты назад
Тони Снелл: «Мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть»
2сегодня, 07:08
«Филадельфия» изучает варианты обмена Андре Драммонда и Келли Убре
3сегодня, 06:46
Леброн Джеймс смазал кучу бросков на шоу в Китае
12сегодня, 05:42Видео
Кармело Энтони включил Деррика Роуза в свою стартовую пятерку всех времен
5сегодня, 05:22
Тайлер Дорси о 37 очках Янниса Адетокумбо: «Одним словом – доминирующий»
1сегодня, 05:00
Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»
10сегодня, 04:36
Женская НБА. 31+11 Уилсон помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 14 матчей, «Индиана» разгромила «Вашингтон», гарантировав себе место в плей-офф, и другие результаты
сегодня, 04:18
На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
21вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майя Мур воссоздала знаменитое фото Майкла Джордана, надев 12 чемпионских перстней
4 минуты назадФото
Джули Аллеман стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось набрать 20+ очков и 5+ перехватов при 100% с игры
сегодня, 06:04Видео
Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
вчера, 19:42
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
4вчера, 19:19Видео
Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
вчера, 17:39
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
вчера, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
вчера, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2вчера, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
вчера, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8вчера, 11:18