Эйжа Уилсон провела рекордный 13-й матч с 30+ очками, «Лас-Вегас» продлил победную серию до 14 игр

«Эйсес» расправились с «Чикаго» – 80:66.

29-летняя Уилсон установила рекорд женской НБА по количеству матчей с 30+ очками за сезон (13).

В игре против «Скай» центровая записала на свой счет 31 очко (12 из 20 с игры, 2 из 2 трехочковых, 5 из 5 штрафных), а также собрала 11 подборов, отдала 2 передачи, совершила 4 перехвата и 3 блок-шота.

«Лас-Вегас » одержал 14-ю победу подряд, повторив четвертую по длине победную серию в истории лиги.