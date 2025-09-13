  • Спортс
Малика Эндрюс: «Результат голосования за награду MVP сезона женской НБА должен быть очень близок»

Малика Эндрюс поделилась ожиданиями от женской «Гонки за MVP».

Центровая Эйжа Уилсон («Лас-Вегас») и форварды Нафиса Коллиер («Миннесота») и Алисса Томас («Финикс») являются главными претендентами на трофей MVP регулярного сезона.

Коллиер ярко начала чемпионат и лидировала большую его часть, но мощная концовка в исполнении «Эйсес» (16 побед подряд) и их главной звезды вернула Уилсон статус фаворита среди букмекеров.

«Насколько я понимаю, результат голосования будет очень близким. Много говорила об этом в лиге, мнения разные, все колеблются.

Я сама не могла решиться по поводу моего голоса вплоть до 11:59:30 последнего дня голосования», – рассказала ведущая ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
