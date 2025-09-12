Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press
Издание AP выдало награды сезона женской НБА.
Associated Press определяет победителей женской НБА в индивидуальных категориях в 10-й раз, ориентируясь на мнение 14 экспертов.
Обладатели официальных трофеев лиги будут названы в ходе плей-офф.
Награды по версии AP:
MVP – Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)
«Лучший игрок оборонительного плана» – Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)
«Лучший новичок» – Пейдж Бекерс («Даллас»)
«Лучший тренер» – Натали Накасе («Голден Стэйт»)
«Камбек года» – Шакира Остин («Вашингтон»)
«Самый прогрессирующий» – Вероника Бертон («Голден Стэйт»)
«Лучший шестой» – Наз Хиллмон («Атланта»)
