Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press

Издание AP выдало награды сезона женской НБА.

Associated Press определяет победителей женской НБА в индивидуальных категориях в 10-й раз, ориентируясь на мнение 14 экспертов.

Обладатели официальных трофеев лиги будут названы в ходе плей-офф.

Награды по версии AP: