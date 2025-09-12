0

Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press

Издание AP выдало награды сезона женской НБА.

Associated Press определяет победителей женской НБА в индивидуальных категориях в 10-й раз, ориентируясь на мнение 14 экспертов.

Обладатели официальных трофеев лиги будут названы в ходе плей-офф.

Награды по версии AP:

  • MVP – Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)

  • «Лучший игрок оборонительного плана» – Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»)

  • «Лучший новичок» – Пейдж Бекерс («Даллас»)

  • «Лучший тренер» – Натали Накасе («Голден Стэйт»)

  • «Камбек года» – Шакира Остин («Вашингтон»)

  • «Самый прогрессирующий» – Вероника Бертон («Голден Стэйт»)

  • «Лучший шестой» – Наз Хиллмон («Атланта»)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
