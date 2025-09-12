«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед

В последнем матче «регулярки» «Эйсес» разгромили «Спаркс» – 103:75.

Самым результативным игроком встречи стала Эйжа Уилсон с 23 очками (9 из 17 с игры, 3 из 3 из-за дуги). Центровая также добавила 19 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 4 блок-шота.

Совместными усилиями игроки «Лас-Вегаса » реализовали 22 трехочковых (из 45), установив новый рекорд «регулярки» женской НБА. 7 из них на счету Джуэлл Лойд, 5 у Джеки Янг, по 3 у Челси Грэй и Эйжи Уилсон.

Этот успех стал для «Эйсес» 16-м подряд. Тем самым команда повторила вторую самую длинную серию побед в истории лиги.

В первом раунде плей-офф «Лас-Вегас» встретится с «Сиэтлом».