Видео
0

«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед

В последнем матче «регулярки» «Эйсес» разгромили «Спаркс» – 103:75.

Самым результативным игроком встречи стала Эйжа Уилсон с 23 очками (9 из 17 с игры, 3 из 3 из-за дуги). Центровая также добавила 19 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 4 блок-шота.

Совместными усилиями игроки «Лас-Вегаса» реализовали 22 трехочковых (из 45), установив новый рекорд «регулярки» женской НБА. 7 из них на счету Джуэлл Лойд, 5 у Джеки Янг, по 3 у Челси Грэй и Эйжи Уилсон.

Этот успех стал для «Эйсес» 16-м подряд. Тем самым команда повторила вторую самую длинную серию побед в истории лиги.

В первом раунде плей-офф «Лас-Вегас» встретится с «Сиэтлом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoДжуэлл Лойд
logoЭйжа Уилсон
logoБаскетбол - видео
logoЛос-Анджелес жен
Лас-Вегас жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» – определилась сетка плей-офф женской НБА
4сегодня, 04:49Фото
Женская НБА. Рекордные 22 трехочковых помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 16 матчей, «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» и другие результаты
1сегодня, 04:28
«Чикаго» попытается обменять Энджел Риз. Многие клубы женской НБА проявляют интерес
4вчера, 04:16
Главные новости
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
749 минут назад
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
14сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»
4сегодня, 08:27
Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»
7сегодня, 08:04
Марк Кьюбан: «Сильвер – один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают»
сегодня, 07:45
Коби Уайт будет добиваться контракта с зарплатой более 30 миллионов долларов
6сегодня, 07:29
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
2сегодня, 07:09
Процент дальних попаданий Николы Йокича в прошлом сезоне с учетом нового правила вырос бы до 44,4%
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
28 минут назад
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
вчера, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
вчера, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
вчера, 11:30