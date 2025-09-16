Майлз Макбрайд о философии Майка Брауна: «Главное – движение игроков»

Защитник «Нью-Йорка» уверен, что новый наставник вдохнет жизнь в атаку команды.

«В прошлом году у нас, возможно, был небольшой застой, и не только в прошлом, а в последние пару лет.

Майк Браун постоянно говорит о темпе и о важности игроков без мяча. Каждый должен быть угрозой и уметь атаковать с получения.

Я много общался с тренером, и главное для него – постоянное движение игроков. Он закладывает основу, а мы уже будем ее развивать.

Не могу дождаться, чтобы показать нашу командую химию, над которой мы работали последние месяцы», – поделился Макбрайд .