Майлз Макбрайд о философии Майка Брауна: «Главное – движение игроков»
Защитник «Нью-Йорка» уверен, что новый наставник вдохнет жизнь в атаку команды.
«В прошлом году у нас, возможно, был небольшой застой, и не только в прошлом, а в последние пару лет.
Майк Браун постоянно говорит о темпе и о важности игроков без мяча. Каждый должен быть угрозой и уметь атаковать с получения.
Я много общался с тренером, и главное для него – постоянное движение игроков. Он закладывает основу, а мы уже будем ее развивать.
Не могу дождаться, чтобы показать нашу командую химию, над которой мы работали последние месяцы», – поделился Макбрайд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
