«Никс» поддерживают идею вывода номера Кармело Энтони из обращения

В руководстве «Нью-Йорка» поддерживают идею вывода из обращения номера «7».

По информации Яна Бегли из SNY, внутри «Никс» существует сильная поддержка идеи вывода из обращения номера «7», под которым в команде выступал Кармело Энтони .

Обсуждения этого вопроса активно ведутся в последние недели. Сам игрок публично поддерживал такую инициативу.

Кармело Энтони провел семь сезонов в «Нью-Йорке », набирая в среднем 24,7 очка за игру и шесть раз участвуя в Матчах всех звезд за этот период.