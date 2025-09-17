0

«Никс» поддерживают идею вывода номера Кармело Энтони из обращения

В руководстве «Нью-Йорка» поддерживают идею вывода из обращения номера «7».

По информации Яна Бегли из SNY, внутри «Никс» существует сильная поддержка идеи вывода из обращения номера «7», под которым в команде выступал Кармело Энтони.

Обсуждения этого вопроса активно ведутся в последние недели. Сам игрок публично поддерживал такую инициативу.

Кармело Энтони провел семь сезонов в «Нью-Йорке», набирая в среднем 24,7 очка за игру и шесть раз участвуя в Матчах всех звезд за этот период.

