«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр

«Никс» ищет опытных игроков для усиления передней линии.

«Нью-Йорк » продолжают формировать состав и готовиться к своему первому сезону под руководством нового главного тренера Майка Брауна.

Согласно информации инсайдера Стефана Бонли, клуб пригласил центровых Трея Джемисона и Алексея Леня на индивидуальные просмотры.

25-летний Джемисон провел прошлый сезон в «Нью-Орлеане» и «Лейкерс» на двухсторонних контрактах, сыграв в 38 матчах и набирая в среднем 2,5 очка и 2,8 подбора при 55,4% реализации бросков с игры.

32-летний Лен обладает более чем десятилетним опытом в НБА . Прошлый сезон он провел в составах «Сакраменто» и «Лейкерс», сыграв 46 матчей. За карьеру в 690 играх Лен в среднем набирал 6,7 очка, делал 5,3 подбора и 0,9 блок-шота.