Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года

Московский ЦСКА продлил контракт со своим главным тренером.

Андреас Пистиолис работает с армейцами почти десять сезонов: с 2014 по 2022 год он был первым ассистентом Димитриса Итудиса, выиграв за этот отрезок два титула Евролиги и шесть титулов ВТБ.

В 2024 году Пистиолис вернулся в московский клуб, став главным тренером команды. Под его руководством ЦСКА дважды становилась чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Путешествие продолжается, и лучшее еще впереди! ЦСКА здесь, чтобы побеждать, и мы будем бороться каждую секунду на площадке, чтобы оставаться тем, кем мы являемся – чемпионами!» – заявил 47-летний специалист.