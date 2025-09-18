3

Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года

Московский ЦСКА продлил контракт со своим главным тренером.

Андреас Пистиолис работает с армейцами почти десять сезонов: с 2014 по 2022 год он был первым ассистентом Димитриса Итудиса, выиграв за этот отрезок два титула Евролиги и шесть титулов ВТБ.

В 2024 году Пистиолис вернулся в московский клуб, став главным тренером команды. Под его руководством ЦСКА дважды становилась чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Путешествие продолжается, и лучшее еще впереди! ЦСКА здесь, чтобы побеждать, и мы будем бороться каждую секунду на площадке, чтобы оставаться тем, кем мы являемся – чемпионами!» – заявил 47-летний специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
сегодня, 16:39
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
сегодня, 15:21
У ЦСКА самый большой бюджет в Лиге ВТБ (2,32 млрд) по итогам сезона-2024/25
10вчера, 08:20Фото
Главные новости
Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»
7 минут назад
Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»
41 минуту назад
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
5сегодня, 17:05
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
сегодня, 16:39
Леброн Джеймс о достижении отметки в 50 тысяч очков: «Отражение моего упорного труда и любви к игре»
13сегодня, 16:20
«Хорнетс» отчислили Дакуана Джеффриса
сегодня, 15:40
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
1сегодня, 15:02
Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
1сегодня, 14:20Фото
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги вырвала победу у «Фламенго», «Аль-Ахли» уступил «Уникахе»
сегодня, 13:57
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
1сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
сегодня, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
сегодня, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
сегодня, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
8сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15