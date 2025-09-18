Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
ЦСКА провел заключительный товарищеский матч на сборах в ОАЭ.
Московский ЦСКА в напряженном матче обыграл «Дубай» со счётом 98:97
Товарищеский матч
Дубай, ОАЭ
ЦСКА – Дубай – 98:97 (20:25, 32:23, 31:22, 15:27)
ЦСКА: Астапкович (20), Тримбл (17), Уэйр (12), Жан-Шарль (12).
ДУБАЙ: Муса (21), Бэйкон (18), Райт (15), Кабенгеле (10).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
