Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»

ЦСКА провел заключительный товарищеский матч на сборах в ОАЭ.

Московский ЦСКА в напряженном матче обыграл «Дубай» со счётом 98:97

Товарищеский матч

Дубай, ОАЭ

ЦСКА – Дубай – 98:97 (20:25, 32:23, 31:22, 15:27)

ЦСКА: Астапкович (20), Тримбл (17), Уэйр (12), Жан-Шарль (12).

ДУБАЙ: Муса (21), Бэйкон (18), Райт (15), Кабенгеле (10).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
