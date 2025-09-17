У ЦСКА самый большой бюджет в Лиге ВТБ (2,32 млрд) по итогам сезона-2024/25
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты клубов.
Лидером по тратам в прошлом сезоне стал победитель чемпионата-2024/25 московский ЦСКА с 2,32 миллиарда рублей. Второе место осталось за «Зенитом» (1,91).
«Локомотив-Кубань» вплотную приблизился к первым строчкам (1,81), оставив позади УНИКС (1,37), завоевавший бронзу в чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости