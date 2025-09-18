  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»

В «Голден Стэйт» не хотят отпускать Джонатана Кумингу в «Сакраменто».

«У некоторых вовлеченных в ситуацию людей складывается впечатление, что они не только не хотят расставаться с Кумингой, но и не хотят видеть, как он уходит в другую команду из Северной Калифорнии, которой к тому же руководит Вивек Ранадиве, ранее работавший в «Уорриорз».

А если Куминга взорвется и станет настоящей звездой? С точки зрения чувств владельца, это может играть небольшую роль. Есть люди, которые так считают.

Но основные препятствия связанны с совершенно другими вопросами», – сообщил Сэм Эмик

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Sactown Sports 1140
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
возможные переходы
logoНБА
logoСакраменто
Вивек Ранадиве
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
