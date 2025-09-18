Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
В «Голден Стэйт» не хотят отпускать Джонатана Кумингу в «Сакраменто».
«У некоторых вовлеченных в ситуацию людей складывается впечатление, что они не только не хотят расставаться с Кумингой, но и не хотят видеть, как он уходит в другую команду из Северной Калифорнии, которой к тому же руководит Вивек Ранадиве, ранее работавший в «Уорриорз».
А если Куминга взорвется и станет настоящей звездой? С точки зрения чувств владельца, это может играть небольшую роль. Есть люди, которые так считают.
Но основные препятствия связанны с совершенно другими вопросами», – сообщил Сэм Эмик
