Журналист Далтон Джонсон: «Джимми Батлер связался с руководством «Уорриорз», чтобы узнать их план»
Джимми Батлер обратился к руководству «Голден Стэйт», чтобы выяснить планы клуба.
«В статье ESPN упоминалось, что Дрэймонд [Грин] и Джимми [Батлер] уже общались с Джонатаном Кумингой.
Но я могу уверенно сказать: Батлер также вышел на контакт с клубом и прямо спросил: «Что тут происходит? Я просто хочу знать план», – поделился инсайдер.
