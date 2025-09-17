  • Спортс
1

Журналист Далтон Джонсон: «Джимми Батлер связался с руководством «Уорриорз», чтобы узнать их план»

Джимми Батлер обратился к руководству «Голден Стэйт», чтобы выяснить планы клуба.

«В статье ESPN упоминалось, что Дрэймонд [Грин] и Джимми [Батлер] уже общались с Джонатаном Кумингой.

Но я могу уверенно сказать: Батлер также вышел на контакт с клубом и прямо спросил: «Что тут происходит? Я просто хочу знать план», – поделился инсайдер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dubs Talk: A Golden State Warriors Podcast
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
