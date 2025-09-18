Возможный контракт Гэри Пэйтона на 2 года и 7,9 миллиона с «Уорриорз» зависит от исхода переговоров с Джонатаном Кумингой

Гэри Пэйтон по-прежнему ожидает разрешения ситуации с Джонатаном Кумингой.

Куминга не согласился и с последней редакцией оффера «Голден Стэйт» и готов выжидать до самого дедлайна 1 октября.

Он итогов переговоров зависит возвращение в команду защитника Гэри Пэйтона. 32-летний баскетболист предварительно обсудил с клубом соглашение на 2 сезона и 7,9 миллиона.

Пэйтон отыграл 63 матча за «Уорриорз» в прошлом чемпионате, набирая 6,5 очка, 3 подбора и 1,3 передачи за 15 минут в среднем.