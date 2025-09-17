Джонатан Куминга согласен подписать контракт на 3 года и 74 миллиона, если опцию клуба заменят на опцию игрока
Энтони Слэйтер обозначил переговорную позицию Джонатана Куминги.
После разговора с агентом форварда инсайдер ESPN поделился условиями игрока.
Последнее предложение «Уорриорз» заключается в соглашении на 3 года и примерно 74 миллиона долларов. Сторона форварда согласна подписать этот контракт, если опция клуба на последний год будет заменена на опцию игрока.
В этом случае Куминга обещает полностью вложиться в интересы команды и принять любую роль в чемпионском походе Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Джимми Батлера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
