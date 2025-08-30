Илона Корстин о Суперкубке: «Полноценный «Финал четырех» очень высокого уровня»

Илона Корстин отметила высокий уровень предстоящего Суперкубка Лиги ВТБ.

«Суперкубок в этом году пройдет в Белграде, международная повестка сохранится. Будут две лучшие команды Евролиги и два финалиста Единой лиги – ЦСКА и «Зенит ». Это полноценный «Финал четырех» очень высокого спортивного уровня. С организацией непросто, есть сложности, так как это не в России, но мы работаем, чтобы все прошло на самом высоком уровне.

Интересно посмотреть, как будут выглядеть наши команды против соперников, которые укомплектованы под Евролигу. Если бы ЦСКА и «Зенит» там выступали, понятно, их составы были бы иными. Но тем не менее наши клубы хорошо усилились в межсезонье, выглядят интересно. Это будут практически последние матчи в предсезонной подготовке и иностранные клубы будут играть в оптимальных составах», – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Суперкубок пройдет в Белграде 24-25 сентября с участием ЦСКА, «Зенита», «Црвены Звезды » и «Дубая».