Илона Корстин о Суперкубке: «Полноценный «Финал четырех» очень высокого уровня»
«Суперкубок в этом году пройдет в Белграде, международная повестка сохранится. Будут две лучшие команды Евролиги и два финалиста Единой лиги – ЦСКА и «Зенит». Это полноценный «Финал четырех» очень высокого спортивного уровня. С организацией непросто, есть сложности, так как это не в России, но мы работаем, чтобы все прошло на самом высоком уровне.
Интересно посмотреть, как будут выглядеть наши команды против соперников, которые укомплектованы под Евролигу. Если бы ЦСКА и «Зенит» там выступали, понятно, их составы были бы иными. Но тем не менее наши клубы хорошо усилились в межсезонье, выглядят интересно. Это будут практически последние матчи в предсезонной подготовке и иностранные клубы будут играть в оптимальных составах», – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Суперкубок пройдет в Белграде 24-25 сентября с участием ЦСКА, «Зенита», «Црвены Звезды» и «Дубая».