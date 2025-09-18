Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
Новичок «Мэджик» уверен, что у команды огромный потенциал.
«Я не вижу никаких пределов для этой команды. Да, появились новые игроки, и нам потребуется время, чтобы сыграться. Но у нас очень хороший состав, много универсальных игроков. В этом плане все выглядит очень многообещающе.
Я просто хочу прийти и стать тем самым «клеем», который соединит все воедино и заполнит те пробелы, которые, возможно, были у команды», – заявил Десмонд Бэйн.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Мемфис» и принял участие в 71 матче, набирая в среднем 19,4 очка, 6 подборов и 5,4 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
