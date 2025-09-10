  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт, Десмонд Бэйн и Кэмерон Джонсон – наиболее важные новобранцы следующего сезона по мнению ESPN
0

Кевин Дюрэнт, Десмонд Бэйн и Кэмерон Джонсон – наиболее важные новобранцы следующего сезона по мнению ESPN

ESPN поделился рейтингом новобранцев.

Издание выпустило список самых важных новых лиц в клубах НБА в сезоне-2025/26.

«Кевин Дюрэнт – наиболее известный игрок и единственный MVP в этом списке. «Рокетс» рассчитывают, что он будет заключительной деталью чемпионского состава.

Переход Десмонда Бэйна потряс НБА этим летом и обозначил желание «Орландо» поставить все на кон.

Кэмерон Джонсон сильно напоминает Майкла Портера, которого он заменил в «Денвере». Одним из самых занимательных вопросов нового сезона станет его возможный прогресс рядом с трехкратным MVP Николой Йокичем», – обосновали свой выбор в ESPN.

Топ-14 новобранцев в НБА:

  1. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

  2. Десмонд Бэйн («Орландо»)

  3. Кэмерон Джонсон («Денвер»)

  4. Майк Браун («Никс»)

  5. Деандре Эйтон («Лейкерс»)

  6. Майлз Тернер («Милуоки»)

  7. Кристапс Порзингис («Атланта»)

  8. Купер Флэгг («Даллас»)

  9. Норман Пауэлл («Майами»)

  10. Джейлен Грин («Финикс»)

  11. Тай Джером («Мемфис»)

  12. Брэдли Бил («Клипперс»)

  13. Дилан Харпер («Сперс»)

  14. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
