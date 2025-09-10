Кевин Дюрэнт, Десмонд Бэйн и Кэмерон Джонсон – наиболее важные новобранцы следующего сезона по мнению ESPN

ESPN поделился рейтингом новобранцев.

Издание выпустило список самых важных новых лиц в клубах НБА в сезоне-2025/26.

«Кевин Дюрэнт – наиболее известный игрок и единственный MVP в этом списке. «Рокетс» рассчитывают, что он будет заключительной деталью чемпионского состава.

Переход Десмонда Бэйна потряс НБА этим летом и обозначил желание «Орландо» поставить все на кон.

Кэмерон Джонсон сильно напоминает Майкла Портера, которого он заменил в «Денвере». Одним из самых занимательных вопросов нового сезона станет его возможный прогресс рядом с трехкратным MVP Николой Йокичем», – обосновали свой выбор в ESPN.

Топ-14 новобранцев в НБА: