Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»

Лидер «Орландо» поделился впечатлениями от усиления команды в межсезонье.

«Очень рад этим приобретениям. Десмонд Бэйн – чертовски хороший игрок. А Тайус Джонс ... я всегда восхищался его игрой.

Помню, когда он был в «Мемфисе», его считали лучшим шестым игроком лиги. Очень здорово, что он теперь с нами: ветеран, настоящий разыгрывающий.

Два последних сезона команда выходила в плей-офф, но оба раза вылетала в первом раунде. Нам нужны игроки, которые прошли дальше и знают, что для этого нужно. У нас молодая команда, нам нужен их опыт», – поделился Банкеро .