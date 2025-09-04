Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»
Лидер «Орландо» поделился впечатлениями от усиления команды в межсезонье.
«Очень рад этим приобретениям. Десмонд Бэйн – чертовски хороший игрок. А Тайус Джонс... я всегда восхищался его игрой.
Помню, когда он был в «Мемфисе», его считали лучшим шестым игроком лиги. Очень здорово, что он теперь с нами: ветеран, настоящий разыгрывающий.
Два последних сезона команда выходила в плей-офф, но оба раза вылетала в первом раунде. Нам нужны игроки, которые прошли дальше и знают, что для этого нужно. У нас молодая команда, нам нужен их опыт», – поделился Банкеро.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Brotherhood Podcast
