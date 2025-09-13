Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»

Андре Миллер пророчит Паоло Банкеро большое будущее в НБА.

Бывший игрок «Денвера» считает, что правильный подход и талант обеспечат 22-летнему форварду «Орландо » звание одного из лучших баскетболистов лиги на долгие годы.

«Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Ему точно не все равно. Это не так часто встречается.

Он только начинает понимать, насколько же чертовски хорош. В его пользу говорит то, что ему по-настоящему нравится заниматься этим делом, он полностью погружен в процесс. Поэтому я и готов с легкостью ставить на него.

Паоло идеально подходит под нынешние реалии НБА . Со своими немалыми габаритами он двигается как защитник. У него есть шанс вырасти в одного из лучших. Он будет одним из тех парней, про которых мы будем говорить еще много лет», – считает экс-разыгрывающий.