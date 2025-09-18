Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Всегда защищаю тех, кого обвиняют медиа, правительство и люди во власти»

Марк Кьюбан объяснил свою позицию.

Миноритарный владелец «Далласа» продолжает относить себя к «команде Балмера» в рамках расследования возможного обхода потолка зарплат.

«Если вы обратите внимание на мои сообщения за все года, я всегда защищаю людей, знакомых и нет, которые столкнулись с обвинениями со стороны медиа, правительства и людей во власти.

Во главе «Мэверикс» всегда защищал игроков, которые подвергались несправедливым атакам.

В этом деле Пабло Торре не предоставил ничего убедительного. Куча «если дело обстоит так, это, скорее всего, значит следующее». Отличное расследование. Ничего личного», – заявил Кьюбан .

Пабло Торре провел частное расследование возможных махинаций со стороны одного из самых богатых людей мира и владельца «Клипперс » Стива Балмера .