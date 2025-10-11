Джален Рейнольдс первым среди иностранцев добрался до отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ

Джален Рейнольдс добился уникального показателя.

Центровой УНИКСа набрал 15 очков (5 из 6 с игры и 2 из 2 из-за дуги) в матче с «Уралмашем» и преодолел отметку в 2500 очков в Единой лиге ВТБ. Он стал первым из иностранцев, добравшимся (2506) до этой отметки, и 9-м среди всех баскетболистов лиги.

Рейнольдс проводит 5-й сезон в России и 4-й – в казанском клубе.