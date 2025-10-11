Никола Йокич о новой защите «Денвера»: «Будем проверять готовность судей свистеть фолы»
«Оклахома» привела к смене защитной парадигмы в лиге.
Жесткая игра чемпионов в обороне, особенно в плей-офф, заставила клубы в межсезонье пересмотреть свои приоритеты. Никола Йокич обозначил позицию «Денвера», ранее подобные мысли озвучили в «Бостоне».
«Мы стараемся быть агрессивными в защите. В принципе, будем проверять арбитров на готовность свистеть фолы.
На этом сосредоточены наши текущие тренировки. Также стараемся помогать друг другу, подсказывать и заставлять нападение действовать так, как нам нужно», – признался центровой «Наггетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
