Никола Йокич о новой защите «Денвера»: «Будем проверять готовность судей свистеть фолы»

«Оклахома» привела к смене защитной парадигмы в лиге.

Жесткая игра чемпионов в обороне, особенно в плей-офф, заставила клубы в межсезонье пересмотреть свои приоритеты. Никола Йокич обозначил позицию «Денвера», ранее подобные мысли озвучили в «Бостоне» .

«Мы стараемся быть агрессивными в защите. В принципе, будем проверять арбитров на готовность свистеть фолы.

На этом сосредоточены наши текущие тренировки. Также стараемся помогать друг другу, подсказывать и заставлять нападение действовать так, как нам нужно», – признался центровой «Наггетс».