  • Владельцы «Далласа» и сети казино Sands в Макао являются инициаторами нового полноценного сотрудничества НБА с Китаем
Владельцы «Далласа» и сети казино Sands в Макао являются инициаторами нового полноценного сотрудничества НБА с Китаем

The New York Times рассказали о связи семьи Адельсон с мероприятием в Макао.

НБА провела выезд в столицу игрового бизнеса в Китае с предсезонными матчами, деловыми встречами, рекламными объявлениями и визитами звезд.

Мероприятие прошло на арене Venetian, которой владеет сеть казино Sands, владельцами которой являются Адельсоны. Представитель семейства и на данный момент управляющий «Мэверикс» Патрик Дюмон впервые подошел к Адаму Сильверу с проектом полноценного возвращения лиги в Китай в 2021 году. Продажа «Далласа» состоялась в 2023.

Семья Адельсон концентрируется на развитии своего игрового бизнеса в Макао, однако оказалась перед дилеммой после изменений во внутренней политике Китая. Правительство решило усилить контроль над игровой индустрией и заставить вкладываться в общественные проекты за пределами прямой деятельности казино. От успешности соблюдения этой политики зависит лицензирование.

Адельсоны посчитали привлечение НБА успешным вариантом подобной диверсификации, а также возможностью прорекламировать арену и другие активы в Китае.

Посредничество в возвращении лиги в Китай после охлаждения отношений из-за скандалов в соцсетях и COVID-19 должно было заинтересовать Адама Сильвера.

На днях НБА начала 5-летний проект по сближению с Китаем, анонсировав соглашение, которое затронет сборные и будущее молодых китайских игроков в американской лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The New York Times
Патрик Дюмон
