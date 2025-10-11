Ростислав Вергун: «Важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач»

Ростислав Вергун доволен игрой «Уралмаша» в проигранном матче в Казани.

Команда из Екатеринбурга упустила соперника вперед со старта, но вернула интригу в 3-й четверти, выиграв ее 22:11. Этих усилий не хватило для общей победы (70:76).

«Уралмаш» мощно начал сезон неожиданной победой над «Локо» в гостях, но потом проиграл МБА-МАИ и крупно уступил «Зениту» в Кубке Лиги ВТБ.

«Хочу отметить своих ребят. Мы выглядели как настоящая команда и на площадке, и за ее пределами. Для нас было крайне важно вернуться в это состояние после череды неудачных игр.

Думаю, нам не хватило агрессии в защите, что позволило лидерам соперника сделать успешные атаки. Мне очень важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач. Несмотря на отсутствие ключевых игроков, мы находим свой путь и в каждом матче выходим на площадку с целью победить.

В Казани всегда сложно играть. УНИКС – одна из самых готовых команд, пока не имеет поражений. Мы не можем быть полностью довольны результатом, но я все равно хочу поблагодарить своих ребят за эту игру», – заявил главный тренер.