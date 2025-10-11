  • Спортс
0

Велимир Перасович: «Уралмаш» приехал остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации»

Велимир Перасович обрисовал проблемы УНИКСа в игре с «Уралмашем».

Казанцы провалили 3-ю четверть и смогли обеспечить себе победу (76:70) только в заключительном отрезке.

«Сегодня главное – победа. «Уралмаш» приехал с задачей – остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации. Когда раз за разом не забиваешь из открытых позиций, то теряешь уверенность. В итоге игра превратилась в борьбу, хотя мы долгое время контролировали ход матча и имели солидное преимущество», – заключил главный тренер.

УНИКС и МБА-МАИ остаются единственными командами, идущими без поражений.

Велимир Перасович
