«Дело не в деньгах». Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса после рекламного трюка из принципа

«Второе решение» оскорбило болельщика «Лейкерс».

Эндрю Гарсия прокомментировал свой судебный иск к Леброну Джеймсу после скандальной рекламы алкоголя.

Болельщик требует вернуть 860 долларов, потраченные на билеты на предполагавшуюся «последнюю игру» с «Кливлендом».

«Дело не в деньгах. Дело в принципе.

Он должен был знать, что фанаты побегут тратить с трудом заработанные деньги на что-то имеющее реальное значение», – заявил Гарсия.