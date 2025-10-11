  • Спортс
  • «Дело не в деньгах». Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса после рекламного трюка из принципа
«Дело не в деньгах». Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса после рекламного трюка из принципа

«Второе решение» оскорбило болельщика «Лейкерс».

Эндрю Гарсия прокомментировал свой судебный иск к Леброну Джеймсу после скандальной рекламы алкоголя.

Болельщик требует вернуть 860 долларов, потраченные на билеты на предполагавшуюся «последнюю игру» с «Кливлендом».

«Дело не в деньгах. Дело в принципе.

Он должен был знать, что фанаты побегут тратить с трудом заработанные деньги на что-то имеющее реальное значение», – заявил Гарсия.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
