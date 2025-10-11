1

«Кингз» сохраняют сильную заинтересованность в Расселле Уэстбруке (Шэмс Чарания)

Расселл Уэстбрук все еще может оказаться в «Сакраменто».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны сохраняют сильный интерес к сотрудничеству.

У Уэстбрука хорошие взаимоотношения со многими членами организации, включая игроков Домантаса Сабониса, Денниса Шредера, Демара Дерозана и Зака Лавина, помощника генменеджера Би Джей Армстронга, самого генменеджера Скотта Перри и главного тренера Дага Кристи.

Устбрук отказался от опции на сезон-2025/26 в контракте с «Денвером» и пока остается без команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети TheWestbrookEra
Даг Кристи
logoЗак Лавин
logoСакраменто
Би Джей Армстронг
logoНБА
logoДемар Дерозан
Скотт Перри
logoДомантас Сабонис
Шэмс Чарания
возможные переходы
logoРасселл Уэстбрук
logoДеннис Шредер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» встретится с «Оклахомой», «Мемфис» сыграет с «Атлантой»
7 минут назад
Кэм Томас о расширении роли плеймейкера: «Нет. Буду показывать свой баскетбол, как бы там ни было»
258 минут назад
Малик Бизли: «ФБР закончило. НБА теперь проводит свое расследование, я в любом случае буду играть в этом году»
сегодня, 19:19
Владельцы «Далласа» и сети казино Sands в Макао являются инициаторами нового полноценного сотрудничества НБА с Китаем
1сегодня, 18:59
«Дело не в деньгах». Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса после рекламного трюка из принципа
5сегодня, 18:40
Никола Йокич о новой защите «Денвера»: «Будем проверять готовность судей свистеть фолы»
2сегодня, 18:25
Майк Данливи о сезонах Стефа Карри на прежнем уровне: «2-3, кто его знает сколько еще, но этот год уж точно»
3сегодня, 18:13
Изменения в правилах НБА защитят бросающих от удара по руке после броска
7сегодня, 17:59
Билл Симмонс о Д’Анджело Расселле: «Словно приятель у тебя в гостях. 1-й день – все здорово, на 6-й хочется, чтобы уехал»
5сегодня, 17:36
Дэвид Бекхэм сделал забавное фото с Шакилом О’Нилом и Яо Мином
6сегодня, 16:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Ираклис», «Марусси» уступил «Промитеасу»
38 минут назад
Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»
138 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 17:45Live
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 17:45Live
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 17:44
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
1сегодня, 17:44Live
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
сегодня, 14:52Live
Ростислав Вергун: «Важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач»
1сегодня, 17:15
Велимир Перасович: «Уралмаш» приехал остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации»
1сегодня, 17:08
Джален Рейнольдс первым среди иностранцев добрался до отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ
сегодня, 16:40