«Кингз» сохраняют сильную заинтересованность в Расселле Уэстбруке (Шэмс Чарания)

Расселл Уэстбрук все еще может оказаться в «Сакраменто».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны сохраняют сильный интерес к сотрудничеству.

У Уэстбрука хорошие взаимоотношения со многими членами организации, включая игроков Домантаса Сабониса, Денниса Шредера, Демара Дерозана и Зака Лавина, помощника генменеджера Би Джей Армстронга, самого генменеджера Скотта Перри и главного тренера Дага Кристи.

Устбрук отказался от опции на сезон-2025/26 в контракте с «Денвером» и пока остается без команды.