  • Малик Бизли: «ФБР закончило. НБА теперь проводит свое расследование, я в любом случае буду играть в этом году»
0

Малик Бизли: «ФБР закончило. НБА теперь проводит свое расследование, я в любом случае буду играть в этом году»

Малик Бизли рассказал о своем текущем положении.

Защитник все еще остается без команды из-за подозрений в участии в мошеннической схеме со ставками.

«НБА теперь проводит свое собственное расследование. ФБР закончило. Все понимаю, лига обязана это сделать. Просто хочу играть.

Все может решиться в любой день. В любом случае я буду играть в этом году», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pistons Talk
происшествия
logoНБА
logoМалик Бизли
