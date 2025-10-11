Малик Бизли: «ФБР закончило. НБА теперь проводит свое расследование, я в любом случае буду играть в этом году»

Малик Бизли рассказал о своем текущем положении.

Защитник все еще остается без команды из-за подозрений в участии в мошеннической схеме со ставками.

«НБА теперь проводит свое собственное расследование. ФБР закончило. Все понимаю, лига обязана это сделать. Просто хочу играть.

Все может решиться в любой день. В любом случае я буду играть в этом году», – заключил баскетболист.