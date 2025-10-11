  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Данливи о сезонах Стефа Карри на прежнем уровне: «2-3, кто его знает сколько еще, но этот год уж точно»
1

Майк Данливи о сезонах Стефа Карри на прежнем уровне: «2-3, кто его знает сколько еще, но этот год уж точно»

Майк Данливи не ожидает спада от Стефа Карри.

Прошлый регулярный сезон лидер «Голден Стэйт» провел со статистикой чуть ниже средних карьерых показателей. На его счету 24,5 очка, 4,4 подбора, 6 передач и 1,1 перехвата при 39,7% точности трехочковых.

«Кто сказал, что у Карри начнется спад? Ему пророчат его последние 3-4 сезона, и ничего такого до сих пор не случилось.

Мы ожидаем прежнего Карри. Не принимаем его как должное, но учитываем то, как он заботится о своей форме.

Думаем, что у него впереди 2-3, да кто его знает сколько еще таких же лет. Но этот год уж точно», – заключил генменеджер «Уорриорз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 95.7 The Game
