Майк Данливи о сезонах Стефа Карри на прежнем уровне: «2-3, кто его знает сколько еще, но этот год уж точно»

Майк Данливи не ожидает спада от Стефа Карри.

Прошлый регулярный сезон лидер «Голден Стэйт » провел со статистикой чуть ниже средних карьерых показателей. На его счету 24,5 очка, 4,4 подбора, 6 передач и 1,1 перехвата при 39,7% точности трехочковых.

«Кто сказал, что у Карри начнется спад? Ему пророчат его последние 3-4 сезона, и ничего такого до сих пор не случилось.

Мы ожидаем прежнего Карри. Не принимаем его как должное, но учитываем то, как он заботится о своей форме.

Думаем, что у него впереди 2-3, да кто его знает сколько еще таких же лет. Но этот год уж точно», – заключил генменеджер «Уорриорз».