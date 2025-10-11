  • Спортс
2

Кэм Томас о расширении роли плеймейкера: «Нет. Буду показывать свой баскетбол, как бы там ни было»

Кэм Томас не собирается менять свою игру.

Защитника «Бруклина», не сумевшего добиться нужного ему контракта этим летом, спросили, собирается ли он корректировать свою игру в сторону розыгрыша.

«Нет. Буду показывать свой баскетбол, как бы там ни было. Большинство команд будут сдваиваться на мне, это будет приводить к ассистам, когда я буду бросать.

Если будет нужна передача – хорошо. Но я все-таки «скорер». Но буду стараться принимать верные решения и оказывать давление на защиту», – заключил Томас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Brooklyn Way
