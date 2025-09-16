5

«Чикаго» предлагал «Голден Стэйт» обмен Алекса Карузо на Джонатана Кумингу

Карузо мог стать игроком «Уорриорс».

Как сообщают источники ESPN, несколько сезонов назад владелец «Уорриорс» Джо Лэйкоб отказался обменять Джонатана Кумингу в «Чикаго» на Алекса Карузо.

Лэйкоб был стойким сторонником Куминги и верил в его долгосрочное будущее.

Позже Карузо обменяли в «Оклахому» на Джоша Гидди, и он помог «Тандер» в прошлом сезоне выиграть их первый чемпионский титул НБА.

Вчера стало известно, что «Уорриорс» улучшили свое предложение Куминге, который является ограниченно свободным агентом: три года на 75 млн долларов с опцией команды на третий сезон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoЧикаго
logoАлекс Карузо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
5вчера, 14:57
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
23вчера, 14:25
«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды
15вчера, 14:02
Главные новости
Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»
4 минуты назад
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры
10 минут назадФото
Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»
21 минуту назад
«Сперс» объявили о продлении контракта с Бисмаком Бийомбо
28 минут назад
Ресторан Хардена в Хьюстоне закрылся из-за просроченной арендной платы на 2,2 млн долларов
135 минут назад
Матеуш Понитка отказался от контракта с «Денвером» в 2016 году
37 минут назад
«Никс» и Тосан Эвбуомван договорились о подписании контракта
58 минут назад
Мама Купера Флэгга установила лимит 180 тысяч долларов на покупку первой машины
6сегодня, 04:15
«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию
4вчера, 21:08
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
16вчера, 20:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
10вчера, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
вчера, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2вчера, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
5вчера, 14:57