«Чикаго» предлагал «Голден Стэйт» обмен Алекса Карузо на Джонатана Кумингу

Карузо мог стать игроком «Уорриорс».

Как сообщают источники ESPN, несколько сезонов назад владелец «Уорриорс» Джо Лэйкоб отказался обменять Джонатана Кумингу в «Чикаго » на Алекса Карузо .

Лэйкоб был стойким сторонником Куминги и верил в его долгосрочное будущее.

Позже Карузо обменяли в «Оклахому» на Джоша Гидди, и он помог «Тандер» в прошлом сезоне выиграть их первый чемпионский титул НБА .

Вчера стало известно, что «Уорриорс» улучшили свое предложение Куминге, который является ограниченно свободным агентом: три года на 75 млн долларов с опцией команды на третий сезон.