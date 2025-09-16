«Чикаго» предлагал «Голден Стэйт» обмен Алекса Карузо на Джонатана Кумингу
Карузо мог стать игроком «Уорриорс».
Как сообщают источники ESPN, несколько сезонов назад владелец «Уорриорс» Джо Лэйкоб отказался обменять Джонатана Кумингу в «Чикаго» на Алекса Карузо.
Лэйкоб был стойким сторонником Куминги и верил в его долгосрочное будущее.
Позже Карузо обменяли в «Оклахому» на Джоша Гидди, и он помог «Тандер» в прошлом сезоне выиграть их первый чемпионский титул НБА.
Вчера стало известно, что «Уорриорс» улучшили свое предложение Куминге, который является ограниченно свободным агентом: три года на 75 млн долларов с опцией команды на третий сезон.
